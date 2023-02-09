Пойдет в рост максимально: готовим зимнее удобрение для рассады

Мало кто знает, что метод отлично себя зарекомендовал

Опытные садоводы начинают готовиться к посадке рассады в течение всей зимы – они с нетерпением ждут снега, чтобы собрать талую воду для проращивания семян. По их словам, она лучше всего подходит для томатов и ряда других овощей.

По сути снег является дождевой водой, только собрать ее гораздо легче. От водопроводной она отличается в лучшую сторону тем, что не содержит химикатов, которые препятствуют размножению бактерий, а также множества минеральных примесей.

При выращивании рассады с помощью водопроводной воды происходит защелачивание почвы, маленькие растения начинают чувствовать себя угнетенно, поэтому растут плохо. Решает эту проблему снеговая и дождевая вода.

Последняя является достаточно мягкой, в ней содержатся нитраты и сульфаты, которые благоприятно сказываются на взращивании растений – их там немного, но даже такая дозировка укрепляет корневую систему. А вот в талой концетрация питательных веществ в разы выше, поскольку снег падает медленнее и успевает получить больше примесей из воздуха. Использовать растаявший снег можно сразу после сбора, отстаивать его не надо.

Лучше всего такое удобрение подходит цветам, которые плохо реагируют на щелочь – к примеру, фиалки или анютины глазки. Также оно помогает взойти помидорам, баклажанам и перцам.