Что нужно обязательно сделать перед началом дачного сезона

Что нужно обязательно сделать перед началом дачного сезона
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Первый месяц весны подойдет для подготовки к посадке растений

Март, как правило, небогат на садовые работы. В некоторых регионах страны все покрыто слоем снега, и замерзшую землю не получается приготовить к предстоящим посадкам. Тем не менее, есть несколько дел, которые можно провести перед началом дачного сезона. 

В первую очередь, следует обратить внимание на деревья – они уже вовсю готовятся к потеплению, даже если это не особо бросается в глаза. Можно удалить слабые ветки, почистить ствол от коры, удалить мох и почистить трещины.

Затем можно перебрать садовый инвентарь и выкинуть устаревший или поломанный. Фигуркам можно дать новую жизнь, подкрасив их или отремонтировав. 

Следующее действие – осмотр теплицы. Ее нужно подлатать и помыть перед началом сезона, а также провести дезинфекцию от паразитов.

В марте можно начать заготавливать компост, собрав имеющийся на участке органический мусор. В будущем это поможет вырастить здоровые растения небольшими затратами.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
новости партнеров

Один маневр Запада может обвалить российскую нефть - эксперты

От того, каким окажется импортозамещение, зависит вся страна

В Москве окончательно решили судьбу "Северных потоков"

Россия готова поставлять Европе газ при одном условии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей