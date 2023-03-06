Что нужно обязательно сделать перед началом дачного сезона

Первый месяц весны подойдет для подготовки к посадке растений

Март, как правило, небогат на садовые работы. В некоторых регионах страны все покрыто слоем снега, и замерзшую землю не получается приготовить к предстоящим посадкам. Тем не менее, есть несколько дел, которые можно провести перед началом дачного сезона.

В первую очередь, следует обратить внимание на деревья – они уже вовсю готовятся к потеплению, даже если это не особо бросается в глаза. Можно удалить слабые ветки, почистить ствол от коры, удалить мох и почистить трещины.

Затем можно перебрать садовый инвентарь и выкинуть устаревший или поломанный. Фигуркам можно дать новую жизнь, подкрасив их или отремонтировав.

Следующее действие – осмотр теплицы. Ее нужно подлатать и помыть перед началом сезона, а также провести дезинфекцию от паразитов.

В марте можно начать заготавливать компост, собрав имеющийся на участке органический мусор. В будущем это поможет вырастить здоровые растения небольшими затратами.