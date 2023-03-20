Зацветут пышно: что нужно обязательно сделать весной с комнатными растениями

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Весной у садоводов и любителей растений начинается трудовая пора – появляется множество дел по уходу за садом, а также комнатными цветами. За несколько недель нужно успеть сделать все дела, чтобы летом увидеть их результаты.
Зимой растения находятся в спячке, активный рост и питание у них стартует с приходом первого потепления. В первую очередь для подготовки их к новому периоду цветения необходимо удалить все опавшие листья, а также отрезать те, которые стали отмирать. На других стоит отрезать посохшие концы.
Март станет отличным месяцем, чтобы провести все пересадки. Так растения смогут получать больше питательных веществ, а новый горшок даст больше места для роста.
Также весной стоит сделать подкормку, основываясь на особенностях цветов. Орхидеи и суккуленты нуждаются в специальном уходе.
Киев разрушительно действует на альянс