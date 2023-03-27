Созреет уже в июле: как правильно сажать свеклу

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Быстрый и качественный рост свеклы можно получить, если уже в апреле посадить ее семена на рассаду. Преимущества у этого способа очевидные, поскольку это позволяет получить урожай на месяц раньше.
Для выращивания свекольной рассады лучше всего использовать готовый грунт. Если его негде взять, можно сделать самостоятельно. Понадобятся две части торфа, одна перегноя, одна земли из огорода, половина песка, а также полстакана древесной золы. Помещать туда семена можно в двух состояниях: как сухими, так и пророщенными.
Правильная посадка свекольной рассады делается в апреле. Для этого в грунт помещают семечко и прысыпают землей примерно на 1,5 см. Можно накрыть пакетом до первых всходов. После высадки в почву первый урожай свеклы можно получить уже в июле.
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