В земле без средств защиты не покопаться

Российских дачников предупредили о главной весенней опасности, поджидающей на их собственных грядках. Речь идет о клещах, которые обитают во всех регионах России (в некоторых ситуация еще опаснее из-за обитания энцефалитных клещей).

Впрочем, дело плохо не только из-за клещей, которые поджидают вас в траве. При употреблении немытых овощей и фруктов можно легко подхватить аскариды, яйца которых прекрасно хранятся в земле весь сезон и попадают на овощи с ягодами.

Фрукты необходимо тщательно промывать и замачивать в воде на некоторое время. Руки необходимо дезинфицировать после работы в земле.

Любителям порыбачить также нужно держать ухо востро: без термической обработки выловленную в пресных водоемах рыбу употреблять категорически запрещается из-за описторхоза. Выживаемость описторхов умопомрачительна: им не страшна ни шоковая терапия, ни копчение и вяление продукта.