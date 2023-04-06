Поговорим о правилах высадки рассады томатов в открытый грунт

Томаты – это одна из самых популярных овощных культур, которую выращивают через рассаду. Однако, выращивание томатов требует хорошего ухода и тепла, а также соблюдения правил высадки рассады в открытый грунт.

Подготовка почвы и рассады

Сначала определимся с сроками высадки рассады томатов в грунт. Они зависят от региона проживания. Жители южных регионов могут высаживать рассаду уже с конца апреля и до середины мая, жители средней полосы России – с конца мая и до середины июня, а в более холодных регионах – только с начала июня.

Перед высадкой рассады томатов в открытый грунт необходимо произвести подготовку почвы. Минимум за 14 дней до высадки рассады в грунт необходимо внести удобрения под перекопку почвы. Также рекомендуется продезинфицировать почву, внести древесную золу и провести ее обработку специальными препаратами для защиты от патогенных грибков.

Рассаду томатов необходимо высаживать только после того, как почва и воздух прогреются до оптимальных значений. Рассада должна иметь высоту порядка 20-30 см от корневой шейки и иметь 8-10 настоящих листочков. Также необходимо обратить внимание на корневую систему рассады, которая должна быть хорошо развитой.

Перед высадкой рассады в грунт ее желательно подкормить. Для этого используют комплексные удобрения, такие как нитроаммофоска. Также перед высадкой рассады в грунт необходимо произвести обработку от вредителей, используя хорошо зарекомендовавшие себя препараты, например, "Антихрущ".

Посадка рассады и уход за ней

После высадки рассады томатов в грунт ее необходимо поливать через неделю. Вторую подкормку рассады желательно провести через 15 дней, используя нитроаммофоску. Если рассада начала вянуть, то для ее подбодрки можно использовать препараты, такие как Экомик Урожайный или Биоспектр.

Также перед посадкой рассады необходимо произвести ее закалку. Она начинается примерно за 12-14 дней до высадки ее в грунт. Первый день рассаду оставляют в таких условиях на час, затем каждый день увеличивают это время, так чтобы в итоге рассада находилась в таких условиях сутки, после чего ее можно будет смело высадить в открытый грунт.

Таким образом, правильная высадка рассады томатов в открытый грунт является гарантией успешного урожая. Следуя приведенным выше рекомендациям и правилам, Вы сможете вырастить здоровые и плодоносящие растения.