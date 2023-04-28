Какую золу категорически нельзя использовать для подкормки

Какую золу категорически нельзя использовать для подкормки
Фото: Arne Dedert/dpa/www.globallookpress.com
Важно внимательно выбирать компоненты

Зола является незаменимым компонентом для каждого огородника. Она достаточно доступна и эффективно помогает многим растениям получать питательные вещества. В ней содержатся калий и фосфор, которые так нужны многим культурам при росте.

Лучшая зола получается из злаковых, а также сухой ботвы. Подойдет древесная и лиственная – особенно в тех случаях, когда требуется много калия.

Однако категорически нельзя использовать для создания золы ДСП, окрашенные доски или подобную обработанную древесину. Не подойдет также и бумага, поскольку она тоже пропитывается различными химическими растворами. 

новости партнеров

США провалили попытку нанести мощный удар по России – GT

В Китае дали четкую оценку происходящему

Американский полковник вынес жесткое предупреждение Зеленскому

Ошибка дорого обойдется политику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей