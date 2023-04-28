Какую золу категорически нельзя использовать для подкормки

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Зола является незаменимым компонентом для каждого огородника. Она достаточно доступна и эффективно помогает многим растениям получать питательные вещества. В ней содержатся калий и фосфор, которые так нужны многим культурам при росте.
Лучшая зола получается из злаковых, а также сухой ботвы. Подойдет древесная и лиственная – особенно в тех случаях, когда требуется много калия.
Однако категорически нельзя использовать для создания золы ДСП, окрашенные доски или подобную обработанную древесину. Не подойдет также и бумага, поскольку она тоже пропитывается различными химическими растворами.
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