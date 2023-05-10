Онколог предупердил об опасности азотных удобрений

Онколог предупердил об опасности азотных удобрений
Фото: unsplash.com
Вещества негативно сказываются на здоровье человека

Врачи утверждают, что выращенные на азотных удобрениях овощи крайне опасны для здоровья. К примеру, их употребление может провоцировать развитие рака в организме.

Онколог Максим Астраханцев пояснил, что главная опасность заключается в нитратах, которые попадают в плод после обработки. Внутри овощей после происходит химическая реакция, и нитраты становятся нитритами – веществом, которое в процессе пищеварения преобразуется высокотоксичные соединения с высоким уровнем канцерогенности.

"Особенно подвержены этому корнеплоды – картофель и морковь", – пояснил специалист.

При этом он подчеркнул, что опасность такие продукты несут только при чрезмерном употреблении.

Источник: RT ✓ Надежный источник
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