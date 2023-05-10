Онколог предупердил об опасности азотных удобрений

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Врачи утверждают, что выращенные на азотных удобрениях овощи крайне опасны для здоровья. К примеру, их употребление может провоцировать развитие рака в организме.
Онколог Максим Астраханцев пояснил, что главная опасность заключается в нитратах, которые попадают в плод после обработки. Внутри овощей после происходит химическая реакция, и нитраты становятся нитритами – веществом, которое в процессе пищеварения преобразуется высокотоксичные соединения с высоким уровнем канцерогенности.
"Особенно подвержены этому корнеплоды – картофель и морковь", – пояснил специалист.
При этом он подчеркнул, что опасность такие продукты несут только при чрезмерном употреблении.
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