Онколог предупердил об опасности азотных удобрений

Вещества негативно сказываются на здоровье человека

Врачи утверждают, что выращенные на азотных удобрениях овощи крайне опасны для здоровья. К примеру, их употребление может провоцировать развитие рака в организме.

Онколог Максим Астраханцев пояснил, что главная опасность заключается в нитратах, которые попадают в плод после обработки. Внутри овощей после происходит химическая реакция, и нитраты становятся нитритами – веществом, которое в процессе пищеварения преобразуется высокотоксичные соединения с высоким уровнем канцерогенности.

"Особенно подвержены этому корнеплоды – картофель и морковь", – пояснил специалист.

При этом он подчеркнул, что опасность такие продукты несут только при чрезмерном употреблении.