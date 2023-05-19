Бабушкина подкормка для клубники: нужно добавить во время цветения и ждать

Это приведет к высокой урожайности растения

Выращивать клубнику на городе иногда бывает сложно. Садоводы могут сталкиваться с трудностями в попытке получить сочные и крупные ягоды. Иногда на плохом урожае может сказываться сорт растения, который попросту не подходит вашей местности, а в некоторых случаях – нехватка питательных веществ. Однако существует одна простая бабушкина подкормка, которая поможет ягодам хорошо завязаться. Добавлять ее нужно во время появления цветочков на кусте.

Все дело в том, что в период цветения клубника нуждается в калии и фосфоре. В прошлом, когда не были доступны покупные препараты, огородницы выращивали растение с помощью природных компонентов. Для этого они заготавливали настойку из крапивы и одуванчиков.

Сперва нужно очистить растения от семян и корней, оставив только стебли. Берем ведро и плотно укладываем зелень, все заливаем теплой водой так, чтобы полностью покрыть содержимое ведра. Кладем сверху крышку и оставляем доходить на улице под солнечным светом. Пока прикормка готовится, ее нужно периодически помешивать в течение дня.

Так удобрение должно простоять примерно две недели, после чего им можно подкармливать цветущую клубнику. Полученную жидкость разводят в воде в соотношении 1 к 10.