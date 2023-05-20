Как не загубить клубнику: одна ошибка может все испортить

Огород не прощает небрежного отношения

Даже самая незначительная оплошность может стоить потери целого куста – или грядки. Поэтому все процедуры необходимо выполнять регулярно. Речь идет о живой культуре, для которой халатность может стать губительной.

Эксперты напоминают, что запрещено поливать клубнику холодной водой, а также пользоваться водой из колодца для полива. Не подойдет и "трубопроводный вариант".

Идеально, если вы польете клубнику отстоявшейся водой, в которой уже нет опасных примесей, а температура будет в норме.

Поливать клубнику необходимо дважды в неделю, примерно по двадцать литров на квадратный метр. Если погода стоит дождливая – раз в две недели.