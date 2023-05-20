Как не загубить клубнику: одна ошибка может все испортить

Как не загубить клубнику: одна ошибка может все испортить
Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Огород не прощает небрежного отношения

Даже самая незначительная оплошность может стоить потери целого куста – или грядки. Поэтому все процедуры необходимо выполнять регулярно. Речь идет о живой культуре, для которой халатность может стать губительной.

Эксперты напоминают, что запрещено поливать клубнику холодной водой, а также пользоваться водой из колодца для полива. Не подойдет и "трубопроводный вариант". 

Идеально, если вы польете клубнику отстоявшейся водой, в которой уже нет опасных примесей, а температура будет в норме.

Поливать клубнику необходимо дважды в неделю, примерно по двадцать литров на квадратный метр. Если погода стоит дождливая – раз в две недели.

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