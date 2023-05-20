Как не загубить клубнику: одна ошибка может все испортить

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Даже самая незначительная оплошность может стоить потери целого куста – или грядки. Поэтому все процедуры необходимо выполнять регулярно. Речь идет о живой культуре, для которой халатность может стать губительной.
Эксперты напоминают, что запрещено поливать клубнику холодной водой, а также пользоваться водой из колодца для полива. Не подойдет и "трубопроводный вариант".
Идеально, если вы польете клубнику отстоявшейся водой, в которой уже нет опасных примесей, а температура будет в норме.
Поливать клубнику необходимо дважды в неделю, примерно по двадцать литров на квадратный метр. Если погода стоит дождливая – раз в две недели.
Система показала свою несостоятельность