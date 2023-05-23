Как избавиться от слизней и муравьев в огороде: народный способ

Как избавиться от слизней и муравьев в огороде: народный способ
Фото: unsplash.com
Понадобится всего два доступных компонента

Каждый садовод сталкивался с проблемами, которые возникают из-за обилия слизней или муравьев в огороде. Эти существа могут нанести серьезный вред растениям, и справиться с ними бывает непросто. Специалисты утверждают, что существует простой народный способ, который не даст насекомым бесконтрольно вредить на вашем садовом участке.

Они советуют использовать специальный раствор из соды и воды. Нужно смешать 1 ст ложку средства в 2 л воды, перемешать и полить этим огород. Крайне важно строго соблюдать пропорции, поскольку в ппротивном случае можно сделать хуже растениям. 

Также можно рассыпать соду в местах, где чаще всего появляются вредители. Известно, что средство действует также и на тлю.

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