Как избавиться от слизней и муравьев в огороде: народный способ

Понадобится всего два доступных компонента

Каждый садовод сталкивался с проблемами, которые возникают из-за обилия слизней или муравьев в огороде. Эти существа могут нанести серьезный вред растениям, и справиться с ними бывает непросто. Специалисты утверждают, что существует простой народный способ, который не даст насекомым бесконтрольно вредить на вашем садовом участке.

Они советуют использовать специальный раствор из соды и воды. Нужно смешать 1 ст ложку средства в 2 л воды, перемешать и полить этим огород. Крайне важно строго соблюдать пропорции, поскольку в ппротивном случае можно сделать хуже растениям.

Также можно рассыпать соду в местах, где чаще всего появляются вредители. Известно, что средство действует также и на тлю.