Потеряли урожай картофеля: все произошло из-за неправильной подкормки

Излишний уход способен нанести непоправимый вред

Неправильный подход к уходу за растениями в огороде в период роста может привести к печальным последствиям. К примеру, при выращивании картофеля можно полностью потерять урожай. Употреблять его в пищу, конечно, будет разрешено, но удовольствия от этого никакого не будет.

Азот – крайне полезное удобрение при выращивании картофельной ботвы. Если добавить его во время формирования клубней, то все питательные вещества пройдут мимо них, распределясь по стеблям и листьям. При выкапывании станет понятно, что все плоды мелкие и горьковатые, в них будет мало крахмала и хранить долго такой урожай не получится.

Если почва по своей сути является плодородной, то при выращивании картофеля можно и вовсе обойтись без азота. Довольно часто получается так, что урожай без подкормки вырастает в разы вкусней того, за которым постоянно ухаживали.

Самым лучшим удобрением для картофеля считается навоз, но добавлять его в почву нужно по осени, а не в период созревания. Также при посадке хорошим вариантом станет использование перегноя.