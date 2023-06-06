Одно средство поможет навсегда отогнать кротов и слизней от огорода

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Соль является незаменимым помощником огородникам. Особенно когда требуется избавиться от кротов и слизняков. Однако многие опасаются, что она может навредить растениям.
Опытные дачники утверждают, что средство можно использовать бережно для садовых культур. Вреда от него практически не будет, особенно по сравнению с тем, к чему могут привести вредители.
Для борьбы с кротами и слизнями достаточно засыпать соль в лунки и прикрыть землей. После этого они будут обходить садовый участок стороной.
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