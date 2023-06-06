Как правильно поливать грядки в жару: простая хитрость спасет огород

Как правильно поливать грядки в жару: простая хитрость спасет огород
Jochen Tack/www.globallookpress.com
В высокую температуру мощная струя может сгубить все растения

В жаркую погоду у многих садоводов появляется вопрос о необходимости прежнего уровня поливов огорода. Неправильное орошение, утверждают многие дачники, опасно из-за быстрого испарения влаги при высокой температуре. А капли воды оставляют на листьях ожоги.

Верен следующий вариант: поливать необходимо или с раннего утра, или под ночь, когда жары еще нет, а вода приносит пользу для растений. Используйте исключительно теплую воду, которая может прогреваться, например, в бочке, стоящей под солнцем весь день.

Имеет значение и сила струи: сильная повреждает растения и размывает почву, оголяя корни. Нельзя поливать листья: влага жизненно необходима для корней, питающих посадки.

При образовании корок на почве перед орошением разбейте струю так, чтобы вода оказывалась на корнях. В противном случае она попадет на поверхность и не окажет никакой пользы для посадок ровным счетом. Чем рыхлее почва, тем меньший объем воды необходим.

Источник: Аргументы и Факты ✓ Надежный источник
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