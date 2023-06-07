"Сжирают и уничтожают": как избавиться от главного вредителя на огороде

"Сжирают и уничтожают": как избавиться от главного вредителя на огороде
Horst Sollinger/www.globallookpress.com
После сотен проб и ошибок опытные дачники пришли только к нескольким способам

Медведки причиняют просто огромный вред каждому огороду, сжирая все, посеянное вашим непосильным трудом. Особое лакомство для медведок – капустные корнеплоды.

Вредитель живет в самой почве, откуда практически никогда не вылезает, проделывая в ней ходы – перегрызает корни и стебли, выедая семена. Оставляет это насекомое извилистые проходы, в которых устраивает для себя норки.

Бороться с медведкой непросто. Как правило, нужно вырезать скопления паразита в пределах всего огорода – как яйца, так и личинки. А для защиты парников у стенок оставляют бороздки, насыпая в них песок, который необходимо замочить керосином. Его запах насекомое не переносит.

Можно, конечно, и выловить медведку – выкопайте по осени яму глубиной от 50 см, а на дно положите конский навоз. Туда она заберется для зимовки. Зимой в морозы вилами достаньте насекомых из ям и разбросайте по почве – они попросту замерзнут.

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