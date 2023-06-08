Три главных лайфхака: как быстро создать огород "с нуля"

Три главных лайфхака: как быстро создать огород "с нуля"
Julian Stratenschulte/www.globallookpress.com
Не бойтесь ошибок

Для огорода на даче, представляющего пока что дикие заросли за забором, нужно хорошо постараться. Как правило, все начинается с уборки травы и сорняков. А вот после очистки земли приступайте к обработке грунта.

Изначально формируют приподнятые, достаточно высокие грядки до полуметра, а затем приступают к выкапыванию траншей, куда необходимо накидать побольше органического мусора. Соорудите бортики и загрузите грядки землей.

Если у вас все подготовлено к весне, начинайте дома с рассады в стаканах, чтобы в мае все высадить отдельно в грядках. Начинающим дачникам проще всего ухаживать за зеленью и быстрорастущими плодами – "минипопидорами" и огурцами.

А садоводы могут набраться опыта в бархатцах, которые одновременно защитят ваш огород. Их можно вырастить из семян и рассады. Весьма неприхотлива в уходе, кстати говоря, календула, которая также будет служить довольно грозным защитником сада от сорняков и вредителей. Ее семена осыпаются и произрастают уже в следующем году без вашего вмешательства.

Безусловно, нужно контролировать произрастание календулы – чтобы она сама не превратилась в сорняк. Иначе придется затем выкапывать и перекапывать весь участок. После пары лет можно будет выращивать розы, передает "Радио 1".

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
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