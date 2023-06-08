Неровные огурцы и желтизна на листьях: чего не хватает растению

Восполнить дифецит минералов можно просто и быстро

Огурцы, как правило, сами могут сигнализировать о том, каких именно минералов им не хватает. И задача огородника – правильно их расшифровать.

Один из таких сигналов – грушевидная форма плодов и желтая окантовка у листков. Это говорит о том, что огурцам категорически не хватало калия во время созревания. Восполнить это поможет древесная зола, однако сперва ее следует хорошенько просеять.

Для исправления ситуации следует смешать труху древесной золы с водой и дать ей настояться сутки. После этого можно полить кусты получившимся раствором. Это поможет исправить ситуацию с неровными плодами и пожелтевшими листьями.