Неровные огурцы и желтизна на листьях: чего не хватает растению

Неровные огурцы и желтизна на листьях: чего не хватает растению
Фото: unsplash.com
Восполнить дифецит минералов можно просто и быстро

Огурцы, как правило, сами могут сигнализировать о том, каких именно минералов им не хватает. И задача огородника – правильно их расшифровать. 

Один из таких сигналов – грушевидная форма плодов и желтая окантовка у листков. Это говорит о том, что огурцам категорически не хватало калия во время созревания. Восполнить это поможет древесная зола, однако сперва ее следует хорошенько просеять.

Для исправления ситуации следует смешать труху древесной золы с водой и дать ей настояться сутки. После этого можно полить кусты получившимся раствором. Это поможет исправить ситуацию с неровными плодами и пожелтевшими листьями.

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