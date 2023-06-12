Как навсегда избавиться от слизней в огороде

Как навсегда избавиться от слизней в огороде
Jürgen Kosten/www.globallookpress.com
Один народный метод поможет навсегда очистить грядки от вредителя

Каждый огородник вкладывает собственную душу в облагораживание собственного участка и со старанием ухаживает за посадками. Потому вдвойне обидно, если результат кропотливого труда будет сведет на "нет" из-за скользких вредителей. С последними вполне можно справиться так, чтобы они никогда не тревожили ваш участок

В дождливые дни эти прожорливые существа размножаются так, что мокрого места не оставляют. Обожают слизни преимущественно зелень, капусту, клубни картофеля. В целом же они всеядны.

Мешкать при появлении этих существ нельзя. Проверенный народный способ: смочить марлю в пиве или соке и расстелить ее в огороде. Через некоторое время огородные паразиты приползут сами на ткань – вам нужно лишь собрать их и уничтожить. Повторять до тех пор, пока ни одного брюхоногого на огороде не будет видно.

Ну а для профилактики не лишним будет в осенний сезон перекопать все грядки – так вы уничтожите все кладки слизней, оставшихся за лето. А перемножиться они могли за этот сезон.

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