Дачникам светят огромные штрафы за сорняки на огороде

Вплоть до изъятия участка

Действующее законодательство РФ грозит серьезными мерами против тех, кто безответственно относится к собственному земельному участку. Поддерживать порядок у себя на огороде – не только право, но и юридическая обязанность.

Юрист Сергей Коломийцев указал, что беспорядок могут расценить как бесцелевое использование земли. А по Земельному кодексу дачник должен найти наделу целевое применение. Изменения в Классификатор разрешенного использования в земельный участок от 2022 года ужесточают подход государства к этому вопросу.



Владелец может пользоваться земельным участок исключительно по целевому назначению. Строить жилье здесь вы не сможете, как и открывать магазин или обустраивать животноводческую ферму. За такие нарушения минимальный штраф составляет от 10-20 тысяч рублей, если не установлена кадастровая стоимость участка.

Юрист напоминает, что до 50 тысяч рублей может прилететь штраф за наличие сорняков. При совокупности таких факторов, как нецелевое применение, обилие сорняков и мусора, государство может изъять участок в пользу местного муниципалитета. А он, в свою очередь, может выставить землю на продажу.