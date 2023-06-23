Как не угробить здоровье на дачных работах: медик озвучил главное правило

Нагружать руки тоннами ведер не стоит

Для того, чтобы работа на огороде была безопасной для здоровья и не отдавалась болью в спине, необходимо постепенно увеличивать нагрузки, указал ортопед Лев Дунаев. Резкий рост физической активности в зрелом возрасте вызовет на самую лучшую реакцию организма, а потому отвлекайтесь каждые пару часов на перерыв с перекусом.

Дунаев рекомендует перед прополкой грядок слегка размять мышцы и суставы. Комплекс упражнений доступен и у специалистов в поликлинике, и в Интернете. И, конечно, не стоит переносить тяжести – для этого существуют дачные тачки, чтобы не довести ситуацию до болезненных ощущений.

Медик также рекомендует использовать для работ на огороде ортопедические стельки для снятия напряжения за счет повышенной амортизации. Работы под открытым солнцем рекомендуют оставить до полудня и после 16:00.