Лишились урожая огурцов и помидоров – всему виной совет из интернета

Лишились урожая огурцов и помидоров – всему виной совет из интернета
Фото: freepik.com
У многих людей кусты были попросту уничтожены

Дачники бьют тревогу из-за обилия советов в интернете по выращиванию различных культур. Эксперты советуют чудодейственные подкормки, которые якобы помогут увеличить урожай огурцов, помидоров и чеснока в два раза. Однако опытные садоводы предупреждают, в действительности из-за этого можно лишиться урожая.

Людям советуют удобрить ведром воды с четырьмя ложками мочевины. Огородники утверждают, что смесь по своей сути является страшной для растений, поскольку подобная концентрация наверняка уничтожит корневую систему. Если же огурцы и помидоры окажутся живучими, то в них будет огромное содержание нитратов. 

В результате соцсети заполонили сообщения людей, что из-за такой подкормки они лишились огуречных и помидорных кустов, и теперь многие советуют остальным быть осторожнее.

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