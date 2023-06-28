Лишились урожая огурцов и помидоров – всему виной совет из интернета

У многих людей кусты были попросту уничтожены

Дачники бьют тревогу из-за обилия советов в интернете по выращиванию различных культур. Эксперты советуют чудодейственные подкормки, которые якобы помогут увеличить урожай огурцов, помидоров и чеснока в два раза. Однако опытные садоводы предупреждают, в действительности из-за этого можно лишиться урожая.

Людям советуют удобрить ведром воды с четырьмя ложками мочевины. Огородники утверждают, что смесь по своей сути является страшной для растений, поскольку подобная концентрация наверняка уничтожит корневую систему. Если же огурцы и помидоры окажутся живучими, то в них будет огромное содержание нитратов.

В результате соцсети заполонили сообщения людей, что из-за такой подкормки они лишились огуречных и помидорных кустов, и теперь многие советуют остальным быть осторожнее.