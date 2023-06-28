Есть в каждом доме: копеечный порошок спасет огород от вредителей

Народный метод поможет сохранить урожай

Дачный сезон в самом разгаре, а это значит, что жители нашей страны проводят большое количество времени на огородах и прикладывают немалые усилия для того, чтобы радовать себя и близких хорошим урожаем. К сожалению, не дремлют и различные вредители. Ухоженные сады хороших хозяев всегда привлекают к себе внимание насекомых, желающих отведать вкусную растительность.



В уходе за огородом не стоит забывать о народных советах. Так, разделаться с вездесущими муравьями поможет копеечный порошок, который есть на кухне у любой хозяйки. Бывалые садоводы уверяют, что сода – отличный способ прогнать с участка муравьев.



Этот весьма дешевый способ борьбы с насекомыми активно использовался нашими бабушками. Достаточно взять несколько пачек соды и рассыпать их по огороду. Когда насекомые столкнутся с этим порошком, за счет его щелочного состава, они начнут погибать. В самое ближайшее время муравьишки предпочтут покинуть негостеприимный участок и отправятся искать себе пропитание в другом месте.

