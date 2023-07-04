Как спасти сад от нашествия вредителей: самые действенные способы

Насекомые могут поставить под угрозу весь урожай

Лето – прекрасная пора, когда в садах и огородах все цветет и пахнет. Но все это омрачается неприятным фактом – именно в этот период активно размножаются насекомые-вредители, которые подвергают риску весь ваш урожай. Как же не остаться с носом и спасти сад от вредоносных гусениц, жучков и паучков, которые съедают все на своем пути?

Опытные садоводы настоятельно рекомендуют обрабатывать кроны садовых деревьев и кустарников осенью после периода плодоношения и весной до набухания почек. Для этого отлично подойдет Бордосская жидкость или любые другие специальные средства, которые сейчас продаются в большом ассортименте. Если же нашествие насекомых-вредителей застало вас в разгар лета, еще не все потеряно, и спасти сад еще можно.

Чтобы избавиться от личинок майского жука, следует сделать простой настой луковой шелухи и пролить им приствольные круги и грядки. Заполните ведро шелухой на 2/3, долейте воды до краев и оставьте на 5 дней. Потом разводите 1:1 и поливайте места, которые нужно защитить. Также рекомендуется мульчировать почву. Так самкам майских жуков сложнее добраться до грунта, чтобы отложить яйца. Помимо этого садоводы рекомендуют использовать правильную химию для борьбы с личинками майских жуков: Немабакт, Землин, Антихрущ, Валлар.

Гусениц с деревьев сейчас лучше собирать уже вручную. Или же для безопасности урожая можно развести мыльный раствор и обильно обработать им деревья и кустарники. Для этого натрите кусок хозяйственного мыла на терке и разведите в ведре с водой. Полученным раствором обработайте листву после сборки личинок. Этот же рецепт помогает в борьбе с тлей и шелкопрядом.