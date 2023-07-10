Сгубит весь урожай: этот способ подкормки оставит ваш огород без помидоров

Сгубит весь урожай: этот способ подкормки оставит ваш огород без помидоров
Помидоры. Фото: Elena Mayorova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Не спешите делать все по указке других садоводов

Лето в самом разгаре, а это значит, что у дачников жаркий сезон. В июне очень важно правильно ухаживать за огородом, ведь от этого зависит урожай и его качество. Именно сейчас нужно подкормить и обрезать помидоры и другие зеленые насаждения, чтобы они наливались соком. Однако не стоит слепо следовать всем советам садоводов из интернета без разбора. 

В прошлом году из-за одного вредного совета многие дачники остались без урожая. Речь идет о помидорах, чесноке и огурцах, за которыми сейчас следует особенно внимательно ухаживать. 

Только опытный дачник может распознать вредный совет и предвидеть непоправимые ошибки после неправильной обрезки или подкормки. Не стоит верить, что подкормка огурцов, томатов и чеснока мочевиной поможет увеличить урожай в несколько раз. В Сети ходил популярный совет о том, что следует изготовить раствор из четырех ложек мочевины на ведро воды и подкармливать этим культуры. 

Такой совет ошибочен и даже вреден, так как такая концентрация веществ мочевины называется "страшной" и может сжечь весь урожай. Если же урожай и будет, то в нем будет полно вредных нитратов, так что пользы от таких овощей не будет. 

Источник: Belnovosti.by ✓ Надежный источник
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