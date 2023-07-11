Повысили урожай смородины в пять раз – помогли простые советы по уходу

Повысили урожай смородины в пять раз – помогли простые советы по уходу
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Следим за кустами правильно

Лето в самом разгаре, в значит, самое время пробовать первый урожай. Самая любимая у многих ягода – смородина. Ведь все ее виды обладают особенным вкусом, ароматом, запасом витаминов и антиоксидантов. Вот только, чтобы кусты давали обильный плоды, нужно хорошенько постараться. Представляем вам пять советов по уходу за ягодными кустарниками летом, которые помогут в пять раз повысить смородиновый урожай. 

1. Больше влаги

Особенно этот пункт важен во время наливания ягод. Недостаточное количество воды приведет к тому, что плоды будут мелкими и менее сочными. Поэтому поливать кусты смородины необходимо регулярно. 

2. Позаботьтесь о почве вокруг куста

Ее рекомендуется укрывать мульчей, чтобы создать этакий беспорядок в прикорневой зоне, что позволит сохранить рыхлость почвы. Это смородина очень любит. Однако не стоит именно рыхлить землю, ведь это может привести к повреждению корней. 

3. Не переборщить с солнцем

Считается, что смородина любит солнечные участки. Действительно, из-за нехватки света плоды получатся кислыми. Но, если солнца будет слишком много, ягоды вырастут мелкими и сухими. Поэтому, идеальный вариант – полутень. 

4. Избегать щелочной почвы

Смородина дает хорошие плоды в слабокислом грунте. Поэтому почву рекомендуется подкислять. Грунт неплохо бы разбавить органикой. Отлично подойдут перепревшие опилки. Здесь важно не переборщить! 

5. Дайте свободы

Кустарники важно обеспечить простором: не высаживать слишком близко другие растения, а смородину постоянно подрезать, чтобы она хорошо проветривалась. При таком уходе она редко "болеет", а плоды получаются крупными. Это также позволит не снижать урожайность.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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