Огородники поделились хитростями ухода за садом – некоторые могут удивить

Они рассказали как сделать полезные устройства своими руками

Дача для многих из нас ассоциируется не с приятным отдыхом на свежем воздухе, но с тяжелым трудом, после которого нужно бежать в аптеку за мазью от боли в спине. К счастью, умельцы ежедневно придумывают возможности облегчить дачные хлопоты.

Ведущие шоу "Самая полезная программа" на Пятом канале пообщались с теми, кто смог усовершенствовать ручной труд на своем дачном участке, а теперь готовы с радостью поделиться лайфхаком.

Житель Казани Сергей Диев похвастался, что для своей дачи изобрел автоматический удалитель сорняков: болгалкой он подрезал нижнюю часть строительного венчика, а затем вставил усовершенствованное приспособление в шуруповерт. Теперь остается втыкать миксер в землю, да наблюдать, как корни сорняка наматываются на металлические прутья.

А вот москвич Алексей Желобов показал устройство для посадки картофеля. Понадобились ему для этого квадратная металлическая труба, пару прутьев, болгарка, да сварочный аппарат. Потратив немного времени он сделал острый металлический конус, который, при втыкании в землю, раздвинет почву и оставит картофелину под слоем земли. И все это – без необходимости таскать за собой лопату.



Ну а теперь, когда вся тяжелая работа осталась позади, освободившееся время можно потратить на облагораживания своего дачного домика. И в этом поможет идея Павла, проживающего в Алтайском крае. Гипсовую смесь он выливает в углубления уложенного на землю профлиста, а затем оставляет все это сушиться на пол часа. Спустя время, гипс потребуется разрезать на "кирпичики", которые теперь можно использовать для облицовки дачи.