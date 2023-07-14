Колорадский жук сбежит с кустов – этому поможет отвар из чистотела

Колорадский жук сбежит с кустов – этому поможет отвар из чистотела
Колорадский жук. Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
При соблюдении всех норм урожай будет спасен

У дачников сейчас самый разгар сезона, активно идут полевые работы. Самое главное в такой период – правильно обрабатывать культуры и посевы, чтобы дождаться хорошего урожая и не потерять его. На это влияет множество факторов, и для каждой культуры нужен свой уход. 

В июле активно цветет картофель, в то же время на листьях сейчас часто можно встретить колорадских жуков. Это насекомые-вредители, которые могут нанести реальный ущерб урожаю, очень прожорливое и живучее. В разные времена фермеры избавлялись от колорадских жуков при помощи разных методов. Одним из самых эффективных способов является механический – когда жуков и их личинок просто собирают в банку и уничтожают. Однако спустя время жуки могут появиться вновь. 

Поэтому люди придумали опрыскивание листьев картофеля различными составами от вредителей. Оказывается, бороться с колорадским жуком можно с помощью отвара из чистотела. Об этом рассказала агроном Анастасия Коврижных. 

Для приготовления раствора нужно взять литр воды и 200-300 гр чистотела. Воду вскипятить и томить готовую смесь еще 15 минут. После этого состав остудить и процедить. Далее растворить кружку раствора в ведре воды и опрыскивать этим картофель.

Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров

Запрет на технику Apple в России: власти вынесли окончательный вердикт

Стало известно, будут ли принимать закон в отношении всех граждан

Шикарные пляжи и дешевая еда: названа главная альтернатива Турции и Египту

В этом году туристам из РФ распахнули двери еще несколько стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей