Колорадский жук сбежит с кустов – этому поможет отвар из чистотела

При соблюдении всех норм урожай будет спасен

У дачников сейчас самый разгар сезона, активно идут полевые работы. Самое главное в такой период – правильно обрабатывать культуры и посевы, чтобы дождаться хорошего урожая и не потерять его. На это влияет множество факторов, и для каждой культуры нужен свой уход.

В июле активно цветет картофель, в то же время на листьях сейчас часто можно встретить колорадских жуков. Это насекомые-вредители, которые могут нанести реальный ущерб урожаю, очень прожорливое и живучее. В разные времена фермеры избавлялись от колорадских жуков при помощи разных методов. Одним из самых эффективных способов является механический – когда жуков и их личинок просто собирают в банку и уничтожают. Однако спустя время жуки могут появиться вновь.

Поэтому люди придумали опрыскивание листьев картофеля различными составами от вредителей. Оказывается, бороться с колорадским жуком можно с помощью отвара из чистотела. Об этом рассказала агроном Анастасия Коврижных.

Для приготовления раствора нужно взять литр воды и 200-300 гр чистотела. Воду вскипятить и томить готовую смесь еще 15 минут. После этого состав остудить и процедить. Далее растворить кружку раствора в ведре воды и опрыскивать этим картофель.