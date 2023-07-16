Конец мучениям: собираем всю смородину с куста за пять минут

Дачная жизнь станет еще проще

Один из самых главных плюсов русского человека заключается в его смекалке. В какие обстоятельства его не помести, он к ним не только быстро приспособится, но и придумает несколько способов того, как улучшить текущее положение дел. Взять, например дачные хлопоты, для облегчения которых в Сети можно найти сотни полезных советов, или, по современному, лайфхаков.

Ролик, автор которого поделился, как можно собрать всю красную смородину с куста буквально за 5 минут, поможет существенно сэкономить ценное время всем тем, кто хочет пустить урожай ягод в дело.

Конец мучениям поможет положить обычная вилка: ее автор ролика советует надеть на гроздь ягод, а затем резким движением сдернуть вниз. Причины такого сбора является еще и то, что большая часть ягод останется без плодоножек, а это, опять, же, сэкономит время на чистке.

Минуса у такого способа только два: ягоды, чья шкурка нарушится, начнут быстро портиться, поэтому их следует либо тотчас же положить в морозилку, либо сразу же пустить в готовку. Ну и, раз обе руки будут заняты при сборе, вам понадобится либо помощник, который будет подставлять емкость под падающие ягоды, либо устойчивая конструкция, которая будет надежно держать миску, стремительно наполняющуюся ценным "уловом".

