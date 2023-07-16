Конец мучениям: собираем всю смородину с куста за пять минут

Конец мучениям: собираем всю смородину с куста за пять минут
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дачная жизнь станет еще проще

Один из самых главных плюсов русского человека заключается в его смекалке. В какие обстоятельства его не помести, он к ним не только быстро приспособится, но и придумает несколько способов того, как улучшить текущее положение дел. Взять, например дачные хлопоты, для облегчения которых в Сети можно найти сотни полезных советов, или, по современному, лайфхаков.

Ролик, автор которого поделился, как можно собрать всю красную смородину с куста буквально за 5 минут, поможет существенно сэкономить ценное время всем тем, кто хочет пустить урожай ягод в дело.

Конец мучениям поможет положить обычная вилка: ее автор ролика советует надеть на гроздь ягод, а затем резким движением сдернуть вниз. Причины такого сбора является еще и то, что большая часть ягод останется без плодоножек, а это, опять, же, сэкономит время на чистке.

Фото: соцсети

Минуса у такого способа только два: ягоды, чья шкурка нарушится, начнут быстро портиться, поэтому их следует либо тотчас же положить в морозилку, либо сразу же пустить в готовку. Ну и, раз обе руки будут заняты при сборе, вам понадобится либо помощник, который будет подставлять емкость под падающие ягоды, либо устойчивая конструкция, которая будет надежно держать миску, стремительно наполняющуюся ценным "уловом".

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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