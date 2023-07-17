Будут расти ведрами: чем удобрить огурцы для богатого урожая

Будут расти ведрами: чем удобрить огурцы для богатого урожая
Огурцы. Фото: Svetlana Vozmilova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Не каждый опытный дачник знает о таком методе

Порой в процессе садоводства каждый любитель открывает для себя неожиданные методы ухода за огородом. Эксперименты иногда настолько удивительны, что садоводы активно делятся секретами в Сети. 

Сейчас наступает сезон плодоношения огурцов, и именно в это время их можно удобрить для более богатого урожая. Оказывается, приготовить подкормку для огурцов можно самостоятельно, и это будет не менее эффективно, чем покупные удобрения. А где-то даже и безопаснее всяких химикатов. 

Как выяснилось, полезную подкормку для огурцов можно приготовить из воды и сахара. Она питает огурцы нужной глюкозой, приводит к обильному цветению культуры и впоследствии к богатому урожаю. 

Уже после сбора первого урожая огурцов все практикующие садоводы приходят к выводу, что сахарная вода обеспечивает улучшение вкусовых качеств огурцов и активному дальнейшему плодоношению на протяжении всего сезона. 

Чтобы приготовить сахарную воду в домашних условиях, необходимо взять литр фильтрованной и отстоянной воды, две-три столовые ложки обычного столового сахара или две-три таблетки глюкозы. Готовым раствором поливать огурцы раз в неделю после основного полива. 

Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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