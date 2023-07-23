Урожай побьет все рекорды: о такой подкормке для помидоров знает не каждый дачник

Вы не поверите собственным глазам

Оказывается, урожай помидоров реально увеличить с помощью того, что мы сами употребляем каждый день – обыкновенного молока. Среди бесчисленных советов по выращиванию томатов на огороде об этом слышал точно не каждый дачник.

Естественно, такой способ не говорит о том, что остальные способы выращивания помидоров менее просты и удобны – однако все дело в ингредиентах. Огороду, как и всему живому, не может "стать плохо" от белка – такой компонент благотворно влияет на плоды и их созревание.

Подкормка увеличит число завязей на растениях. Знающие аграрии в курсе, что такая хитрость пойдет на пользу в выращивании томатов – более того, так они будут обеспечены отличной защитой от грибковой инфекции.

Способ приготовления подкормки следующий: наберите ведро воды, которое необходимо развести с одним литром молока. Туда же добавьте десять капель йода и половину чайной ложки борной кислоты.

Таким раствором и необходимо обработать все томатные грядки на огороде. Пройдитесь по ним трижды за сезон. В первый раз это необходимо сделать в период появления бутонов. Затем – во время цветения растений и при массовом наливании завязей, указывает источник.

А ранее "Утро" делилось еще одним составом идеальной подкормки для огорода в июле.