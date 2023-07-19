Ложка на ведро воды: как получить богатый урожай овощей в июле

Копеечное средство удивит любого

Каждый садовод хочет, чтобы весь его труд окупился сторицей, а грядки ломились от урожая. В борьбе за это многие готовы поэкспериментировать с удобрениями, состав которых может не всегда быть совершенно безопасным.

К счастью, дачные умельцы готовы поделиться своими находками в Сети. То волшебное средство, которым можно порадовать растения на даче, есть на кухне у каждого из нас.

Имя ему – сухие дрожжи. Благодаря им и перцы, и огурцы, и помидоры так насытятся питательными веществами, что урожаем уже в июле мы завалим даже соседей.

Итак, возьмите 1 литр теплой воды, в котором размешайте 10 грамм сухих дрожжей. Туда же добавьте 1 ложку сахара с горкой. Тщательно перемешайте, а затем вылейте в ведро, куда добавьте еще 9 литров обычной чистой воды.

Теперь у вас есть целых 10 литров эффективной и совершенно безвредной подкормки, которая улучшает состояние корневой системы, стимулирует рост, и, соответственно урожайность ваших грядок.

Соблюсти нужно только одно правило: при полевки соблюдайте меру, чтобы не переувлажнить почву, а также проводите процедуру либо ранним утром, либо после захода солнца, чтобы солнце не сожгло нежные листья растений, на которые при поливе попала вода.

