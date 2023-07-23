Никогда не обрывайте листья томатов: один неверный шаг может сгубить весь урожай

Полагайтесь только на советы опытных дачников

Многие дачники знают что с томатов, после того как на них образовались будущие плоды, следует удалить лишнюю зелень. По мнению некоторых, благодаря этому большее количество питательных веществ не попадет мимо, поэтому урожай будет более внушительным.

Однако не все знают, как правильно удалить лишние листья с томатов. Как же делать это с максимальной пользой?

При пересадке рассады томатов в парник следует удалить самый нижний ряд листьев. Если же вы углубили саженцы недостаточно сильно, то нижние два или три листа можно удалить во время цветения второй кисти каждого куста.

Подчеркивают эксперты в своих советах дачникам так же и то, что с удалением нижнего яруса листьев не следует торопиться: это сильно уменьшит массу плодов первый кисти, хоть и ускорит их созревание.

Кроме того, внимательно нужно следить за тем, чтобы кусты томатов не росли в темноте, вызванный их скученной посадкой. Если такое случилось, то следует убрать некоторые пасынки. На высоких кустах помидоров допустимо оставить одну или две боковые ветви, а на низких – три или четыре. Но следует это делать с оговоркой: если пасынок уже вырос в толстую ветвь, достаточно будет всего лишь укоротить его верхушку.



Ну а для того, чтобы ваши парники и грядки принесли небывалый урожай, можно подкормить их необычным удобрением, о котором на Утро.ру уже рассказывали.

