Уничтожит червяков: чем нужно опрыскать ягоду в июле-августе

Копеечное средство поможет садоводам

Дачный сезон в самом разгаре, а это значит, что жители нашей страны большое количество времени проводят на загородных участках. Садоводы давно собирают первые урожаи. Для того чтобы результат не разочаровал, некоторые культуры нужно обезопасить от вредителей. Часто народные средства оказываются значительно эффективнее и точно безопаснее магазинной химии.



Например, сочные ягоды малины нередко страдают от мелких белых червей. Мякотью ароматной ягоды любят полакомиться личинки малиновой мухи или малинового жука. Увидеть такого гостя в ягоде – то еще удовольствие.



Чаще всего опытные садоводы стараются уничтожить взрослых особей ранней весной, чтобы они не успели отложить потомство. Это абсолютно правильный подход, однако иногда обстоятельства могут сложиться таким образом, что огородник не успевает подготовить участок заранее.



Если личинки уже в ягоде, не стоит опускать руки. Копеечное народное средство может помочь избавить малину от червячков. На 10-литровое ведро нужно взять полкило полыни и две большие ложки горчицы. Заливаем смесь горячей водой и оставляем на восемь часов. Затем настой нужно процедить и опрыскать ими кусты. Жидкость со стойким ароматом избавит ягоду от личинок.

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