Готовьте банки для закруток: с такой подкормкой урожай огурцов вы будете снимать до зимы

Готовьте банки для закруток: с такой подкормкой урожай огурцов вы будете снимать до зимы
Patrick Pleul/www.globallookpress.com
Рецепт чудо-удобрения от "Утра"

Как правило, огурцы плодоносят с августа. Однако процесс реально ускорить – опытные садоводы утверждают, что для этого потребуются всего-навсего ровные руки и грамотная, правильная подкормка.

Для эффективности удобрения, которое необходимо приготовить, смешиваем бокаши (смесь из пшеничных отрубей в сухом варианте) с яичной скорлупой, которую предварительно нужно хорошо измельчить под порошкообразного состояния. Бокаши можно приобрести практически во всех садовых лавках и магазинах. Они относятся к препаратам, где присутствует состав из эффективных микроорганизмов (ЭМ).

Со скорлупой же все гораздо сложнее – ее нужно копить круглый год, поэтому запаситесь ей заранее. Гораздо раньше наступления дачного сезона.

Наконец, готовое удобрение нужно обсыпать на все грядки с огурцами. И ростки появятся уже спустя несколько дней. А самим чудо-удобрением нужно воспользоваться в качестве подкормки лишь трижды за все лето. Интервал – минимум три недели.

Такая смесь оздоравливает грядки, защищая от вредителей и паразитов, влияя на рост самой культуры за счет повышения содержания фосфора в почве (а еще и таких элементов, как калий и азот).

А ранее "Утро" делилось отличным универсальным рецептом для огорода на июль.

Источник: Belnovosti ✓ Надежный источник
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