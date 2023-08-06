Замотайте обычными пакетами: дачникам раскрыли секрет спелых помидоров

Этот метод поможет овощам быстрее созреть

Практически каждый огородник, у кого на грядке водятся помидоры, знает, насколько много внимания к себе требует эта культура. Не секрет, что за урожаем этого овоща необходимо регулярно и правильно ухаживать. Но даже в таком случае есть риск, что растение не обрадует спелыми и сочными плодами. К счастью, есть маленькая хитрость, которая поможет добиться созревания овощей.

Дачникам раскрыли секрет, который заставить помидоры краснеть прямо на глазах. Для этого не понадобится никаких специальных средств, лишь обычные полиэтиленовые пакеты и немного времени. Если выполнить все правильно, овощи созреют на несколько дней раньше.

Чтобы помидоры скорее стали красными, сочными и спелыми, необходимо обмотать кисти растения пакетами. Также обернуть полиэтиленом необходимо сами плоды. Уже через пару дней вы заметите результат своего труда – процесс созревания ускорится. Но некоторые знающие аграрии отмечают, что результат будет еще лучше, если вместе с еще зелеными помидорами окажется упакован хотя бы один спелый.

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