Спеют как бешеные: этот трюк ускорит созревание томатов

Способ поможет вам порадоваться богатому урожаю

Август – время сбора сочного и спелого урожая. А что, если собирать нечего? К осени многие огородные культуры нуждаются в дополнительной подкормке или бережном уходе. И среди них томаты – они зачастую страдают из-за перепадов температуры и медленно созревают. К счастью, раскрыт один трюк, который ускорит этот процесс.

Для начала нужно внимательно осмотреть кусты. Если видны формирующиеся плоды, то их пока стоит оставить в покое. Когда на кустах заметны уже сформировавшиеся томаты, то пора приступать к работе. Помогут вам в этом простые ножницы.

Необходимо срезать у стеблей с помидорами все листья. Если кусты высокие, то можно сделать то же самое с макушкой. Однако после крайней кисти нужно оставить пару листов.

В августе хлопот по огороду бывает не меньше чем весной или в самом разгаре лета. Ранее "Утро.ру" рассказывало о секретной подкормке для огурцов, с которой урожай вы будете снимать до зимы.