Копеечное средство: этот способ спасет урожай от насекомых

Копеечное средство: этот способ спасет урожай от насекомых
Фото: Andrey Turusov/Russian Look/www.globallookpress.com
Мошки будут держать от огорода подальше

Несмотря на приближение осени, многих огородников продолжают атаковать насекомые и портить мечты о богатом урожае. Некоторым никак не удается справиться со сливовой плодожоркой или плодовой молью. А профессиональные средства зачастую влетают в копеечку. Благо, раскрыт простой, но эффективный способ, который спасет овощи и фрукты. 

В разговоре с журналистами кандидат сельскохозяйственных наук Валентин Введенский назвал копеечное средство, которое можно купить на любом маркетплейсе. Это настой пиретрума: если тщательно обработать им огород, насекомые точно будут держаться от него подальше. На панацею вы потратите не больше 200 рублей. 

"Если в свежем виде, на ведро нужно килограмм их. В сухом – граммов 100", – объясни эксперт.

К осени у садоводов есть и другие боли. Например, некоторые ломают голову, выискивая ответ на вопрос, как ускорить созревание томатов. Ранее "Утро.ру" писало о том, что нужно делать, чтобы помидоры спели как бешеные. 

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