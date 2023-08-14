Меньше сорняков и больше влаги: все садоводы используют этот хитрый прием

Метод опробован многими специалистами

Любой опытный огородник, который занимается выращиванием декоративных растений, знает, что мульча для некоторых культур является невероятно полезным бонусом. Это помогает сохранить надольше влагу, уменьшить рост сорняков и просто делает сад более красивым.

Ландшафтный дизайнер Татьяна Мамеева в беседе с gazetametro.ru, рассказала, что мульча уместна не только на открытых грунтах, но и в теплицах.

"В саду мульчируют чаще всего цветники. Для них подходит материал из коры лиственницы или сосны", – поделилась специалист.

По ее словам, использование природных материалов помогает уменьшить трудозатраты на уход. Также мульча бережет цветы от пересыхания в жаркую погоду. Можно использовать и подложку из геотекстиля, однако в таком случае следует проводить капельный полив.

Для изготовления мульчи подойдет кора погибших деревьев, но не слишком старых, поскольку там могут остаться вредители или болезни. При разломе она не должна крошиться на мелкие куски. Чтобы подготовить все к использованию, можно прокипятить в течение 10 минут и дать обсохнуть.

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