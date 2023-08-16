Дачникам назвали основные работы на огороде в конце августа

Особенное внимание нужно уделить цветам

Сезон садовых работ подходит к концу, поэтому огородникам нужно сделать последние дела у себя на участке. Ландшафтный дизайнер Мария Громова рассказала, какие основные задачи нужно решить в конце августа.

В первую очередь эксперт советует проверит завязи на овощных кустах – если они есть, их следует удалить. Также растения можно обработать фитофторином. 

Можно высадить клубнику, рассадить ирисы и пионы, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Розы, если на них имеются следы болезней, стоит полечить.

Ранее "Утро.ру" рассказало о средстве, которое спасет от насекомых в огороде.

Источник: Новые известия
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