Дачникам назвали основные работы на огороде в конце августа

Особенное внимание нужно уделить цветам

Сезон садовых работ подходит к концу, поэтому огородникам нужно сделать последние дела у себя на участке. Ландшафтный дизайнер Мария Громова рассказала, какие основные задачи нужно решить в конце августа.

В первую очередь эксперт советует проверит завязи на овощных кустах – если они есть, их следует удалить. Также растения можно обработать фитофторином.

Можно высадить клубнику, рассадить ирисы и пионы, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Розы, если на них имеются следы болезней, стоит полечить.

Ранее "Утро.ру" рассказало о средстве, которое спасет от насекомых в огороде.