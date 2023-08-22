Урожай сгниет: зачем в августе срывать зеленые помидоры

Советская привычка имела под собой все основания

Многие советские огородники в августе предпочитали срывать томаты задолго до того, как они наливались красным цветом. Зеленые плоды забирали с растения, как только они достигали нужного размера. Такая привычка сохранилась у многих современных садоводов. Оказалось, что наши бабушки и дедушки не зря не давали помидорам дозреть.



Как известно, зеленые помидорки отлично подходят для консервации, а также являются очень вкусной и сочной закуской. Однако срывать зеленые плоды до покраснения все же весьма необычно. Ясность в эту странную с первого взгляда привычку внес известный агроном Михаил Воробьев. Оказалось, что дело в специфическом российском климате. Неблагоприятные условия могут в два счета уничтожить весь урожай.



Воробьев отметил, что на российских грядках овощи могут заболеть и стать непригодными для употребления практически мгновенно. Дело в том, что к концу лета возможны резкие перепады температур, которые губительны для урожая. Способ заранее снимать томаты позволял сохранить хотя бы часть плодов. Так что эта советская методика себя оправдала.



Агроном также напомнил, что зеленые томаты прекрасно доходят в темных и сухих местах. Уже спустя несколько дней они наливаются красным цветом и ничем не отличаются от тех, что успели дозреть на грядке.



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