Сочные и хрустящие: чем подкормить огурцы в августе

Питательный состав готовится легко

Конец лета – самое время собирать урожай. Но не стоит забывать о том, что время сбора плодов можно продлить за счет грамотной подкормки. Если нас ждет теплая осень, то впереди еще довольно долгий период времени можно смело проводить на даче и заниматься огородом.

В Сети есть множество полезных советов о том, как правильно подкармливать те или иные культуры. И если помидоры уже скоро отойдут, то огурцам еще расти и расти, а значит, их необходимо удобрить.

Эксперты советуют в конце августа вносить калийные удобрения под корень огурцам. Такой метод позволит сделать плоды более сладкими и хрустящими и продлит срок плодоношения.

Для приготовления калийной подкормки можно использовать обычную древесную золу, которая накопилась на даче у любого огородника после сезона сжигания деревянных и других отходов. Важно, чтобы в золе не было примесей пластика. Возьмите стакан золы и разведите в ведре воды, дайте настояться и поливайте огурцы под корень. Результат вас приятно удивит. Также можно использовать любые другие калийные удобрения.

Ранее "Утро.ру" писало о том, какой простой трюк заметно ускорит созревание томатов.