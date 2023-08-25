Сочные и хрустящие: чем подкормить огурцы в августе

Сочные и хрустящие: чем подкормить огурцы в августе
Огурцы. Фото: Svetlana Vozmilova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Питательный состав готовится легко

Конец лета – самое время собирать урожай. Но не стоит забывать о том, что время сбора плодов можно продлить за счет грамотной подкормки. Если нас ждет теплая осень, то впереди еще довольно долгий период времени можно смело проводить на даче и заниматься огородом. 

В Сети есть множество полезных советов о том, как правильно подкармливать те или иные культуры. И если помидоры уже скоро отойдут, то огурцам еще расти и расти, а значит, их необходимо удобрить. 

Эксперты советуют в конце августа вносить калийные удобрения под корень огурцам. Такой метод позволит сделать плоды более сладкими и хрустящими и продлит срок плодоношения. 

Для приготовления калийной подкормки можно использовать обычную древесную золу, которая накопилась на даче у любого огородника после сезона сжигания деревянных и других отходов. Важно, чтобы в золе не было примесей пластика. Возьмите стакан золы и разведите в ведре воды, дайте настояться и поливайте огурцы под корень. Результат вас приятно удивит. Также можно использовать любые другие калийные удобрения. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, какой простой трюк заметно ускорит созревание томатов. 

Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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