Необычная подача завтрака: рецепт омлета в кружке

Необычная подача завтрака: рецепт омлета в кружке
Фото: www.unsplash.com
Домашние порадуются разнообразию

Как известно, сытный и полезный завтрак – основа успешного дня. В ранние часы организм особенно нуждается в питательной заправке. Обычно в российских семьях на завтрак подают блюда из яиц. Если привычные угощения наскучили, можно внести в утреннее меню некоторое разнообразие. Отличным вариантом порадовать домашних будет необычно приготовленный омлет.

Ингредиенты

3 куриных яйца, 150 г ветчины, специи по вкусу. Для начинки можно взять любые любимые продукты: овощи, сыр, колбасу.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно разбить яйца и хорошенько их перемешать. Добавляем туда любимые специи, а затем кладем начинку.

Самым простым вариантом будет нарезать любимую колбаску или ветчину. Однако и здесь открывается простор для фантазии – в яйца можно добавить болгарский перец, помидорки, огурцы, мелко нарезанное мясо или любую другую начинку.

Предварительно нужно поставить на плиту кастрюльку с водой. Когда она закипит, можно приступать к приготовлению необычного завтрака.

Берем две чашки, теперь нужно выстелить их пищевой пленкой, так, чтобы края свисали. Затем разливаем яичную смесь с начинкой по кружкам.

Завязываем пленку ниткой и вытаскиваем кульки из кружек. Получившиеся мешочки нужно положить в емкость с кипящей водой и варить до готовности. Затем снимаем пленку и подаем необычный завтрак ко столу.

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