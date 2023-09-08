Готовимся к весне: как ухаживать за увядающим садом в сентябре

Эксперты дали ряд советов

В сентябре работы в саду очень много, поэтому расслабляться не приходится. Для многих это начало осени, но только не для дачников, у них во всю продолжается лето. Кустарники и деревья начинают постепенно сбрасывать листву, а розовый сад стремительно увядает, но это не повод забрасывать инвентарь в далекий ящик.

Сентябрь идеальный месяц для того, чтобы заняться садом, ведь именно от осенней работы зависит его внешний вид на следующий год.

Джош Новелл, директор ведущего садового центра Кента Polhill Garden Centre, поделился, какими работами по садоводству стоит заняться в сентябре.

"Для некоторых из нас, особенно в сфере садовых центров, это время, когда мы с нетерпением ждем Рождества и начинаем раскладывать наши украшения и искусственные елки в магазине – потому что никогда не бывает слишком рано, верно? Однако в саду еще многое предстоит сделать, и теперь мы можем планировать и весну, когда луковицы начинают заполнять полки в магазинах", – рассказал эксперт.

В этом месяце садоводам необходимо сконцентрироваться на посадке весеннецветущих луковиц. В сентябре Джош посадит луковицы гиацинтов, крокусов, тюльпанов и нарциссов. Он также рекомендует сажать комнатные луковицы гиацинтов, чтобы они успели зацвести к Рождеству.

В этом месяце садоводам следует пересадить вечнозеленые кустарники и хвойные деревья, а также "украсить" контейнеры и клумбы весенними цветами, такими как анютины глазки, альты, седумы и хризантемы.

Внимание стоит уделить и делению травянистых многолетников. В период покоя травянистые многолетние растения, такие как наперстянки, можно разделить. Джош объяснил: "Как только они перестанут цвести, вы можете либо оставить семенные коробочки для сбора урожая в следующем году, либо обрезать их и пересадить в другое место на следующий год".

Джош добавил: "Сентябрь – прекрасное время, чтобы привести свой сад в порядок к предстоящим зимним месяцам. Это идеальное время для деления многолетних растений, посадки весенних луковиц, сбора и посева семян, а также выполнения общих садовых задач, таких как обрезка роз и уборка опавших листьев".

Заботясь об этих задачах сейчас, вы можете быть уверены, что ваш сад будет готов к зиме и будет выглядеть красиво, когда снова придет весна, заключил эксперт.

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