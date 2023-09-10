Как правильно ухаживать за жимолостью осенью

Как правильно ухаживать за жимолостью осенью
Жимолость. Фото: Larissa Belyaeva/ Russian Look/ Globallookpress.com
Есть секрет для сохранения плодородия куста

Осень – жаркая пора сбора урожая и ухода за растениями на приусадебных участках. Если вовремя обработать сад от вредителей и сделать правильную обрезку деревьев и кустарников, на следующий год участок порадует вас пышным цветением и урожаем. 

Одним из самых неприхотливых на первых взгляд кустарников является жимолость. Ее плоды обладают ярким вкусом и богаты полезными микроэлементами. Ухаживать за ними особенно важно осенью. 

Эксперты дали совет по уходу за этой культурой. Если листья кустарника потемнели, их следует обрезать. В противном случае растение может даже погибнуть, предупреждают специалисты. 

Часто причиной возникновения грибковых заболеваний у жимолости является повышенная влажность воздуха и нарушение агротехники. Аскохитозная пятнистость появляется как правило во второй половине лета, когда начинаются дожди, а ночи уже холодные, и выпадают росы. Если кусты запущены и чрезмерно удобряются азотом, это тоже может привести к развитию недуга. 

Асхитозная пятнистость выглядит как темные пятна на листьях жимолости. Они могут быть неправильной формы и чаще располагаются ближе к краю листа, при этом середина листа светлеет. Черные пятна – это и есть патогенный гриб, который уничтожает растение. Для борьбы с такой заразой эксперты рекомендуют использовать медьсодержащие препараты. К примеру, бордосскую жидкость, которой надо опрыскивать растения два раза в год – весной до цветения и летом после сбора урожая. Кроме того, следует вовремя обрезать кусты и вносить калийные удобрения. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, зачем в августе срывать зеленые помидоры. 

Источник: Ogorod.ru ✓ Надежный источник
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