Крышки не ржавеют: раскрыт секрет удачной консервации заготовок

Нужно сделать простую вещь при закатке банок

Заготовки овощей, фруктов и различных напитков в России очень популярны еще с советских времен, а сегодня возрождаются. Появляется масса новых рецептов, о которых раньше даже не догадывались. Продуктов и вариантов их сочетаний сейчас очень много, а рецепты распространяются через интернет с молниеносной скоростью. Кроме того, жизнь домохозяек значительно облегчилась за счет всевозможных кухонных приспособлений.

Однако сохраняется все та же проблема при изготовлении домашних заготовок. Единственным камнем преткновения остается хранение банок, ведь если при закрутке соблюдены не все нормы, заготовки могут взорваться, а крышки заржаветь.

Чтобы избежать этих неприятностей, важно придерживаться одного простого правила. В условиях повышенной влажности, в том числе в погребах, важно сделать все, чтобы воздух не проник в банку и не вызвал коррозию металла.

Для этого при закрутке крышки необходимо дополнительно защищать. Это модно сделать при помощи наложенной сверху крышки бумаги. Лист необходимо наложить сверху вокруг горлышка и обвязать веревочкой. Кроме того, на крышку можно натянуть кусок пищевой пленки или же просто поместить банку в полиэтиленовый пакет, выпустить воздух и туго завязать. В таком случае банка с домашними заготовками простоит в прекрасном состоянии не один год.

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