Вредители боятся это народное средство как огня: хитрость от агронома

Вредители боятся это народное средство как огня: хитрость от агронома
Фото: Alexander Legky / Global Look Press / www.globallookpress.com
Если обрабатывать им растения, насекомые будут проходить мимо

Каждый дачник знает, что с наступлением осени работа в огороде не заканчивается. Многие продолжают хлопотать над любимыми растениями даже в сентябре, высаживая клубнику и землянику. Насекомые в этот период уже рвутся в бой не так активно, как летом, но все еще могут навредить урожаю. К счастью, существуют методы, которые эффективно помогают защитить листья и стебли.

Агроном Михаил Воробьев раскрыл хитрость в борьбе с непрошеными гостями на участке. Специалист сообщил, вредители как огня боятся одного народного средства. По его словам, насекомых отпугивает луковая шелуха. Чтобы растения остались целы, необходимо правильно приготовить раствор из этого простого ингредиента.

Для настоя потребуется две-три горсти луковой шелухи на ведро воды. Сначала необходимо залить очистки кипятком, затем настоять, а после разбавить водой и оставить на сутки. После этого средство нужно процедить. Для защиты от вредителей растения поливаются раствором из лейки.

Как уточнил агроном, истребляющим это средство назвать нельзя. Но долгоносиков, которые любят атаковать землянику, оно отпугнуть способно.

"Но это не искореняющее средство – насекомые отлетят на несколько метров и сядут на другое растение", – объяснил специалист.

Ранее "Утро.ру" писали о том, как правильно ухаживать за жимолостью осенью.

Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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