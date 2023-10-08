Удаляем траву между плиткой за несколько минут – больше расти не будет

Удаляем траву между плиткой за несколько минут – больше расти не будет
Фото: freepik.com
Способ считается абсолютно безвредным

Тротуарная плитка является удобным украшением для сада, но иногда трава и сорняки так и выбиваются между швами и портят весь ухоженный внешний вид. Как избавиться от этого расскажем в материале "Утро.ру". 

Лучшее безвредное средство в борьбе с сорняками – это уксус. Кислота в его составе разрушает клетки растений, провоцируя отмирание. В результате уже отросшая трава начинает постепенно увядать, а молодые побеги больше в рост не идут. На окружающую среду средство никак не влияет, да и плитка после него остается в первозданном виде без каких-либо следов или пятен. 

Как избавиться от травы между плиткой с помощью уксуса

1. Очищаем швы от побегов, грязи и мусора. Можно использовать шкребок, щетки и подобные аксессуары. 

2. Разводим уксус с водой. Пропорция – один к одному. Для того, чтобы средство лучше прилипало к поверхности вливаем еще немного поющего средства. 

3. Распыляем получившийся раствор на плитку и между швами. Процедуру повторяем через неделю.

Обработка займет буквально несколько минут, но после этого трава между плиткой больше расти не будет.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что категорически не стоит делать осенью в огороде.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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