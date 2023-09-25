Гнилушки вместо пышных кустов: одна ошибка осенью губит огород

Лучше прислушаться к мнению экспертов

Очередной дачный сезон подошел к концу, однако это не значит, что все работы по огороду завершены. В осенний период очень важно грамотно подготовить сад к зимовке. Правильный подход к этому вопросу – залог отличного урожая в будущем году. К сожалению, многие совершают одну губительную ошибку, которая может пустить коту под хвост все старания дачника.



Опытный садовод Ирина Окунева рассказала, что категорически не стоит делать осенью. Эксперт по посадкам обратила внимание, что многие садоводы во время подготовки огорода к зимовке совершают одну и ту же ошибку. Людям кажется, что чем больше удобрений дашь растениям, тем лучше они перезимуют.



Специалист подчеркивает, что это совсем не так. Переизбыток прикормок может привести к тому, что осенью вместо ожидаемых пышных кустов огороднику придется горевать над гнилушками и поникшими стеблями. Окунева пояснила, что в осенние месяцы азот сильно вымывается, так что лучше обратить внимание на удобрения, содержащие калий и фосфор.



Грамотный подход к уходу за посадками обеспечит садовода отличным урожаем. Как известно, в каждом вопросе нужна мера – если переусердствуете с удобрениями, ничего хорошего из этого не выйдет.



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