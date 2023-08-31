Почему яйца строго запрещается хранить в холодильнике

Почему яйца строго запрещается хранить в холодильнике
Фото: www.unsplash.com
Большинство хозяек совершают страшную ошибку

Практически все жители нашей страны привыкли хранить такой полезный и питательный продукт, как куриные яйца, на полке в холодильнике. Для удобства производители даже делают специальные подставки под это сытное лакомство. Однако оказалось, что хранение яиц в холодильнике – большая ошибка. Важной информацией с домохозяйками поделился пищевой технолог Александр Ишевский.

Эксперт обратил внимание жителей нашей страны на то, что в магазинах яйца никогда не хранят в зоне дополнительного охлаждения. Этот продукт всегда лежит на обычных полках. Разумеется, владельцы магазинов заинтересованы в том, чтобы товар хранился как можно дольше. Так что, если бы требовалось, яйца обязательно лежали бы в холодильниках, однако этого не происходит.

Оказалось, что в холодильной камере яйцо теряет многие полезные свойства. При этом без дополнительного охлаждения оно спокойно может храниться четыре недели: за 28 дней вполне можно умять ни одну пачку популярного для завтраков продукта.

Эксперт добавил, что, разумеется высокие температуры приведут к тому, что яйцо испортится – держать его на солнце нельзя. А вот комнатная температура – идеальные условия для хранения яиц, так что их лучше разместить в шкафчике на кухне.

К слову, ранее россиянам раскрыли секреты выбора подсолнечного масла.

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник

Путин взбесил Макрона наплевательским отношением к санкциям - СМИ

Кремль не удалось спровоцировать

Нежелание слушать: в Пентагоне назвали главную ошибку Зеленского

Киев отказывается принимать во внимание советы западных союзников

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей