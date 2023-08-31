Почему яйца строго запрещается хранить в холодильнике

Большинство хозяек совершают страшную ошибку

Практически все жители нашей страны привыкли хранить такой полезный и питательный продукт, как куриные яйца, на полке в холодильнике. Для удобства производители даже делают специальные подставки под это сытное лакомство. Однако оказалось, что хранение яиц в холодильнике – большая ошибка. Важной информацией с домохозяйками поделился пищевой технолог Александр Ишевский.



Эксперт обратил внимание жителей нашей страны на то, что в магазинах яйца никогда не хранят в зоне дополнительного охлаждения. Этот продукт всегда лежит на обычных полках. Разумеется, владельцы магазинов заинтересованы в том, чтобы товар хранился как можно дольше. Так что, если бы требовалось, яйца обязательно лежали бы в холодильниках, однако этого не происходит.



Оказалось, что в холодильной камере яйцо теряет многие полезные свойства. При этом без дополнительного охлаждения оно спокойно может храниться четыре недели: за 28 дней вполне можно умять ни одну пачку популярного для завтраков продукта.



Эксперт добавил, что, разумеется высокие температуры приведут к тому, что яйцо испортится – держать его на солнце нельзя. А вот комнатная температура – идеальные условия для хранения яиц, так что их лучше разместить в шкафчике на кухне.



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