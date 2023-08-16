Россиянам раскрыли секреты выбора подсолнечного масла

Эксперт рассказал, на что стоит обратить внимание

Сегодня на полках магазинов представлен огромный ассортимент растительных масел. Пожалуй, из всех видов масел самым востребованным у покупателей является подсолнечное. Считается, что именно его можно встретить практически на каждой кухне.

Врач диетолог Алексей Кабанов рассказал, что растительные масла насыщают организм полиненасыщенными жирными кислотами, не повышая уровень "вредного" холестерина. Однако чтобы этот продукт оказался по-настоящему полезным, важно не только употреблять его регулярно, но и правильно выбирать.

Эксперт раскрыл россиянам секрет выбора масла в зависимости от способа приготовления. Врач-диетолог отметил, что в нерафинированном масле сохраняется больше важных для организма элементов. Поэтому, по словам специалиста, оно отлично подойдет для заправки салатов. Однако жарить на таком масле не рекомендуется, ведь оно быстро начнет дымиться и выкипит.

С рафинированным маслом ситуация обстоит ровно противоположным образом. Поскольку оно имеет более высокую точку дымления, при жарке с ним ничего не случится. А вот в чистом виде рафинированное масло лучше не употреблять. Оно имеет не только менее насыщенный вкус, чем нерафинированное, но и более жидкую консистенцию.

"Рафинированное оставляем только для жарки, это фактически его главное предназначение", – заверил эксперт.

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